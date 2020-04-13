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نيويورك.. شاحنات مبردة تصل مستشفى مانهاتن لحفظ جثث ضحايا كورونا

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وصلت شاحنات مبردة إلى مستشفى بيليفو في مانهاتن بمدينة نيويورك لحفظ جثث ضحايا كوفيد-19 في ظل اكتظاظ مشارح المدينة وعدم قدرة أنظمتها على التكيف مع معدل تفشي فيروس كورونا.

وتظهر اللقطات مجموعة من الشاحنات المبردة مركونة أمام المستشفى فيما انتشرت القوات الأمنية في محيطه.

وكان مشفى بيليفو أول من تلقى الشاحنات المبردة في نهاية الشهر الماضي عقب امتلاء المشارح عن بكرة أبيها مع بلوغ حصيلة الوفيات في مدينة نيويورك وحدها حوالي 7000 وفاة.

المصدر: RUPTLY

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