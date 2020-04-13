 
مباشر

طابور طويل من سيارات الإسعاف أمام أحد مستشفيات ضواحي موسكو

فيديوهات

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nnif

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر العشرات من سيارات الإسعاف العالقة في ازدحام مروري أمام المركز السريري للوكالة الاتحادية الطبية والبيولوجية في مدينة خيمكي بضواحي موسكو.

وأعلنت وسائل الإعلام الروسية نقلا عن مقر العمليات لرقابة ومتابعة الوضع مع فيروس كورونا في موسكو، أن الازدحام المروري سببه التدفق غير المعتاد للمصابين وسط تفشي الفيروس.

وجاء في التقرير الصادر عن المقر أن المؤسسات الطبية في موسكو تتخذ كافة الإجراءات الممكنة للسيطرة على الوضع في أسرع وقت ممكن.

وأضاف البيان أن تدفق مصابي كورونا ازداد بشكل ملحوظ في المستشفيات الخاصة والحكومية خلال الأيام الأخيرة.

ووفقًا للبيانات الرسمية الأخيرة، فإن عدد الإصابات بـ COVID-19  في موسكو يصل إلى 10158 حالة، ضمنها 72 حالة وفاة.

المصدر: RUPTLY

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا