طابور طويل من سيارات الإسعاف أمام أحد مستشفيات ضواحي موسكو

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر العشرات من سيارات الإسعاف العالقة في ازدحام مروري أمام المركز السريري للوكالة الاتحادية الطبية والبيولوجية في مدينة خيمكي بضواحي موسكو.

وأعلنت وسائل الإعلام الروسية نقلا عن مقر العمليات لرقابة ومتابعة الوضع مع فيروس كورونا في موسكو، أن الازدحام المروري سببه التدفق غير المعتاد للمصابين وسط تفشي الفيروس.

وجاء في التقرير الصادر عن المقر أن المؤسسات الطبية في موسكو تتخذ كافة الإجراءات الممكنة للسيطرة على الوضع في أسرع وقت ممكن.

وأضاف البيان أن تدفق مصابي كورونا ازداد بشكل ملحوظ في المستشفيات الخاصة والحكومية خلال الأيام الأخيرة.

ووفقًا للبيانات الرسمية الأخيرة، فإن عدد الإصابات بـ COVID-19 في موسكو يصل إلى 10158 حالة، ضمنها 72 حالة وفاة.

المصدر: RUPTLY