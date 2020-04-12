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المشاهد الأولى لطائرة إيرباص الفرنسية بعد استهدافها بطلقات نارية في جمهورية الكونغو

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المشاهد الأولى لطائرة إيرباص الفرنسية بعد استهدافها بطلقات نارية في جمهورية الكونغو
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تعرضت اليوم الأحد طائرة إيرباص A330 تابعة للخطوط الجوية الفرنسية، لطلقات نارية بمطار برازافيل بجمهورية الكونغو، في حادث لم تتحدد طبيعته بعد، فيما لم يتم التبليغ عن وقوع ضحايا.

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