المشاهد الأولى لطائرة إيرباص الفرنسية بعد استهدافها بطلقات نارية في جمهورية الكونغو

تعرضت اليوم الأحد طائرة إيرباص A330 تابعة للخطوط الجوية الفرنسية، لطلقات نارية بمطار برازافيل بجمهورية الكونغو، في حادث لم تتحدد طبيعته بعد، فيما لم يتم التبليغ عن وقوع ضحايا.

Air France A330 damaged after being fired upon at Agostinho-Neto Airport in the Republic of Congo. No injuries reported. https://t.co/g88nMtDbtcpic.twitter.com/tdAfBNJcrf — Breaking Aviation News (@breakingavnews) April 12, 2020