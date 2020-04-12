فيديو لنساء داعش: كورونا من جنود الله ويصيب الكفار!
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ظهرت نساء تنظيم داعش في إحدى المقابلات التلفزيونية من أحد المخيمات في منطقة الحسكة السورية، ليؤكدن أن الوباء لن يصيبهن، لأنه يصيب الكفار فقط.
وقالت إحداهن: "كورونا لا يصيب المسلمين، يصيب من ظلموهم، هو جندي من جنود الله!"
يالله خذ— 🇦🇪بن ثاني #خلك_في_البيت (@k_b_th) April 11, 2020
نساء داعش: كورونا لا يصيب المسلمين، يصيب من ظلموهم، هو جندي من جنودالله
لحظة
كأني سمعت هالكلام قبل، كورونا ينتقم للايغور، كورونا جندي من جنودالله، كورونا يفرض النقاب، يمنع الاختلاط..الخ
سمعته من ناس يعيشون بينا في وطنا العربي، داعش مجموعة معتقدات وحمل السلاح خطوة أخيرة pic.twitter.com/52CzReLrCp