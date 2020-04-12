 
مباشر

فيديو لنساء داعش: كورونا من جنود الله ويصيب الكفار!

فيديوهات

فيديو لنساء داعش: كورونا من جنود الله ويصيب الكفار!
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nnac

ظهرت نساء تنظيم داعش في إحدى المقابلات التلفزيونية من أحد المخيمات في منطقة الحسكة السورية، ليؤكدن أن الوباء لن يصيبهن، لأنه يصيب الكفار فقط.

وقالت إحداهن: "كورونا لا يصيب المسلمين، يصيب من ظلموهم، هو جندي من جنود الله!"

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا