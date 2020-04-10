خبراء عسكريون روس يعقمون دور رعاية المسنين في لومبارديا الإيطالية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن خبراء عسكريين من روسيا قاموا بتطهير العشرات من دور رعاية المسنين في 46 بلدة وقرية في منطقة لومبارديا بشمال إيطاليا.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة أن عمليات التطهير التي قام بها خبراء سلاح الوقاية النووية والبيولوجية والكيميائية التابع للقوات المسلحة الروسية جرت بالتعاون مع عسكريين إيطاليين، وشملت 50 مبنى، ومساحات تزيد عن 300 متر مربع، وطرقا أسفلتية يفوق طولها الإجمالي 30 كيلومترا.

وأضاف البيان أن رئيس هيئة الأركان العامة الإيطالية، إنزو فيتشريللي، أعرب، خلال لقاء أجراه مع نائب قائد قوات الوقاية النووية والكيميائية والبيولوجية الروسية، سيرغي كيكوت، في قاعدة "أوريو آل سيريو" الجوية قرب مدينة برغامو، عن امتنانه للعسكريين الروس على المستوى العالي في التنسيق بين الفرق الروسية والإيطالية في مواجهة وباء كورونا في مقاطعة برغامو (إحدى مقاطعات منطقة لومبارديا).

المصدر: إنترفاكس