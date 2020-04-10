طائرة عسكرية روسية تقل خبراء ومعدات طبية تهبط في البوسنة والهرسك

هبطت طائرة "إيل-76" تابعة للقوات الجوفضائية الروسية في مطار بانيا لوكا الدولي (البوسنة والهرسك) وعلى متنها خبراء ومعدات طبية لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وتأتي هذه المساعدات بناء على توجيهات القائد العام الأعلى للقوات المسلحة الروسية فلاديمير بوتين، من أجل دعمها وتقديم العون في مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا.

ومن المقرر أن تنقل طائرات شحن عسكرية من طراز "إيل-76" المساعدات على ثلاث دفعات، وعلى متنها 24 عسكريا و5 آليات عسكرية ومختصة، إضافة إلى معدات طبية.

المصدر: RT