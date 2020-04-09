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الولايات المتحدة.. القبض على رجل يكح ويبصق على المنتجات داخل محل للتسوق

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اعتقلت مجموعة من الأشخاص رجلا كح وبصق على المنتجات في أحد محلات التسوق بولاية ماساتشوستس الأمريكية.

 ووقعت الحادثة في 4 أبريل، حيث اضطر أحد موظفي المحل والمتسوقين إلى استخدام القوة لوقف الرجل واحتجازه حتى وصول عناصر الشرطة.

وذكرت الشرطة المحلية أن الرجل البالغ من العمر 65 عامًا تم نقله إلى المستشفى لإجراء فحص فيروس كورونا، كما قالت إدارة المحل إن كل المنتجات التي بصق عليها الرجل سيتم إتلافها وتعقيم المكان.

المصدر: وكالات

 

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