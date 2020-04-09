لحظة إجلاء الزوجين من سفينة موبوءة في المحيط الأطلسي

قامت بحرية أروغواي بإجلاء زوجين من على متن السفينة السياحية الموبوءة بعد منعها من الرسو في أروغواي.

وقالت البحرية إن الزوجين وهما الأسترالي البالغ من العمر 60 عاما والأسترالية البالغة من العمر 59 عاما مصابان بفيروس كورونا وتم إجلاؤهما لتلقي العلاج الطبي.

أظهرت نتائج الفحوص الطبية أن ما يقرب من 60% من إجمالي 217 شخصا على متن سفينة سياحية، معظمهم من مواطني أستراليا ونيوزيلندا، كانت في رحلة إلى المحيط القطبي الجنوبي راسية قبالة أروغواي، مصابون بفيروس كورونا، وتعمل السلطات على ترتيب عودة أفراد الطاقم والركاب إلى ديارهم.

المصدر: وكالات