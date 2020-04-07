بالفيديو.. الخبراء الروس يكافحون كورونا في صربيا

نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو من العاصمة الصربية بلغراد يظهر عمل البعثة الروسية لمكافحة كورونا في البلاد.

بدأ طاقم الأطباء الروس استقبال أشخاص مع أعراض فيروس كورونا في مركز دراغيش ميشوفيتش الطبي في العاصمة الصربية. كما توجهت خمسة طواقم روسية أخرى إلى مدن البلاد لمساعدة زملائهم الصربيين.

كما يظهر الفيديو من وزارة الدفاع كذلك عمل العسكريين الروس في تعقيم مراكز طبية في صربيا تستقبل مرضى مع فيروس كورونا وأعراضها.

المصدر: وزارة الدفاع