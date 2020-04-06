الفيروس التاجي يعيد إلى الذاكرة أشهر علماء المسلمين في مجال الطب

تداولت حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع لفيلم سوفيتي مكرس للطبيب والفيلسوف ابن سينا، كان قد عرض لأول مرة في موسكو عام 1957.

ويتحدث الطبيب والفيلسوف ابن سينا في هذا الشريط السينمائي الذي أخرجه الأوزبيكي، كاميل يارماتوف، عن وباء الطاعون، كما لو أنه يتحدث عن وباء "كوفيد -19".

ويظهر الفيلم براعة العلماء المسلمين وإلمامهم بدقائق مثل هذه الأوبئة القاتلة حيث يتحدث ابن سيناء في أحد أجزائه عن مسبباته، ويسدي النصائح في جزء آخر عن كيفية الوقاية من الطاعون، بما يشبه الإرشادات ذاتها التي أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية في مواجهة الفيروس التاجي.

وعرف ابن سينا في عصره باسم الشيخ الرئيس، فيما اطلق عليه علماء الغرب اسم أمير الأطباء، وأبو الطب الحديث في القرون الوسطى.

ولد ابن سينا في بلدة قرب بخارى بكازاخستان الحالية، عام 980 ميلادية، وتوفى بهمدان في إيران عام 1039، وترك وراءه إرثا ضخما من أمهات الكتب في الطب والفلسفة.

المصدر: RT