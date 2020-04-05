حاملة مروحيات فرنسية تصل "جزيرة الموت" في إطار عملية عسكرية لمواجهة كورونا

نشرت وزارة الدفاع الفرنسية فيديو لحاملة المروحيات ميسترال تنقل تعزيزات من جنود ومعدات إلى جزيرة مايوت (جزيرة الموت)، ضمن عملية خاصة لمواجهة كورونا.

وقد أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أواخر الشهر الماضي عن إطلاق عملية عسكرية بهدف مساعدة المصابين بوباء كوفيد 19، مؤكدا أنه من أوائل القرارات التابعة للعملية العسكرية، سيكون وضع حاملة طائرات هليكوبتر بجنوب المحيط الهندي.

ومايوت أو جزيرة الموت هي جزيرة تقع في المحيط الهندي تابعة لفرنسا، وهي جزء من أرخبيل جزر القمر تقع في الطرف الشمالي من القنال الفاصل بين موزمبيق ومدغشقر.

المصدر: وكالات