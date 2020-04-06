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الصحة الإيرانية: 2274 إصابة جديدة بفيروس كورونا و136 حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية

لقطات جوية لإجلاء مصابي كورونا من سفينة موبوءة ثالثة ترسو في سواحل ميامي الأمريكية

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رست السفينة السياحية "كورال برينسيس" مع 12 مصابا بكورونا على متنها في سواحل ميامي الأمريكية يوم السبت، وهي الثالثة خلال اليومين الأخيرين.

وكانت السفينة "كورال برنسيس"، التي تحمل على متنها 1898 راكبا و878 من أفراد طاقمها، قد أبحرت يوم 5 مارس، ولم تستطع إنزال السياح في الأرجنتين.

وكانت سفينتان أخريان تعرضتا لتفشي فيروس كورونا قد رستا يوم الخميس في فلوريدا بعدما أعلنت السلطات الأمريكية التوصل لاتفاق في اللحظات الأخيرة.

المصدر: وكالات

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