طائرة بريطانية تنقل أطنانا من المعدات الصينية إلى لندن

هبطت طائرة بريطانية يوم الجمعة في مطار هيثرو في لندن وعلى متنها أطنان من المعدات الطبية الصينية تشمل أجهزة التنفس والكمامات والنظارات الواقية لمجابهة وباء فيروس كورونا المستجد.

وأمس الجمعة، ارتفع عدد الوفيات في بريطانيا بسبب الوباء العالمي إلى 3605 حالات من بين 38168 شخصا ثبتت إصابتهم بالمرض COVID-19.

وتتوقع السلطات البريطانية أن تبلغ ذروة تفشي فيروس كورونا في البلاد خلال الأسابيع القليلة القادمة.

المصدر: وكالات