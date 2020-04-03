طائرة عسكرية روسية تقل خبراء ومعدات طبية تهبط في صربيا

هبطت طائرة "إيل-76" تابعة للقوات الجوفضائية الروسية في مطار العاصمة الصربية بلغراد وعلى متنها خبراء ومعدات طبية لازمة لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها ستبدأ اليوم الجمعة، بأمر من الرئيس فلاديمير بوتين، بتقديم مساعدات إلى صربيا لدعمها في معركتها ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأوضحت أنها سترسل إلى صربيا إجمالا 87 عسكريا، بمن فيهم أطباء وخبراء في مجال الأمراض المعدية بمعدات خاصة و16 آلية، وذلك من خلال 11 رحلة جوية.

المصدر: وكالات