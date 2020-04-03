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شاهد.. إجلاء ركاب السفينة الموبوءة الراسية في ميناء ولاية فلوريدا

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تم إجلاء عشرات ركاب مصابي فيروس كورونا من سفينة "زاندام" عقب رسوها في ميناء ولاية فلوريدا الأمريكية.

وأعلنت وسائل الإعلام الأمريكية أن السفينة "زاندام"، يوجد فيها نحو 10 حالات حرجة وتم تسجيل 4 حالات وفاة بفيروس كورونا على متنها.

وكانت سفينة "زاندام" التابعة لشركة "هولاند أميركا" عالقة في المحيط الهادئ منذ 14 مارس، بعد أن رفضت دول عدة استقبالها بسبب ظهور حالات إصابات بفيروس كورونا على متنها

المصدر: AFP

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