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شفاء مسن إسباني عمره 93 عاما من فيروس كورونا

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رحب فريق من الأطباء بتصفيق حار لخروج مسن إسباني بالغ من العمر 93 عاما من المستشفى بعد شفائه من فيروس كورونا.

وقضى الرجل الذي لم يعلن عن اسمه 5 أيام في عزلة في أحد المستشفيات بـ لا سو دورجيل في إقليم كاتالونيا.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن أكثر من 95 بالمائة من الأشخاص الذين ماتوا بسبب فيروس كورونا في أوروبا تجاوزوا سن الستين.

وسجلت إسبانيا اليوم، أول انخفاض في عدد الوفيات اليومية منذ 26 مارس، حيث توفي 932 شخصا بسبب المرض خلال الـ 24 ساعة الماضية، نزولا من 950 شخصا في اليوم السابق، وبذلك يبلغ عدد الوفيات الإجمالي 10935.

أما عدد الحالات المصابة المسجلة في إسبانيا فزاد إلى 117710، متجاوزة بذلك عدد المصابين في إيطاليا.

المصدر: وكالات

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