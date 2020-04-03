سفينة موبوءة ترسو أخيرا في ميناء ولاية فلوريدا

رست سفينتان سياحيتان تفشى في احداهما وباء كورونا المستجد بميناء ولاية فلوريدا بعد حصولها على إذن من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأعلنت وسائل الإعلام الأمريكية أن إحدى السفينتين وهي السفينة "زاندام"، يوجد بها نحو 10 حالات حرجة وتم تسجيل 4 حالات وفاة بفيروس كورونا على متنها.

وتصطحب زاندام سفينة روتردام السياحية التي أرسلت لإجلاء بعض ركاب زاندام الذين تأكد عدم إصابتهم بالفيروس.

وكانت سفينة "زاندام" التابعة لشركة "هولاند أميركا" عالقة في المحيط الهادئ منذ 14 مارس، بعد أن رفضت دول عدة استقبالها بسبب ظهور حالات إصابات بفيروس كورونا على متنها

المصدر: وكالات