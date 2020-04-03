كورونا.. لقطات صادمة لأكبر مقبرة في أمريكا اللاتينية
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سجلت طائرة من دون طيار لقطات صادمة لعشرات القبور الجديدة تم حفرها لضحايا فيروس كورونا في أكبر مقبرة في أمريكا اللاتينية الواقعة في مدينة ساو باولو البرازيلية.
وازدادت أعداد الدفن في أمريكا اللاتينية بالنسبة 30 في المئة بعد انتشار الفيروس المستجد، إذ أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، يوم الأربعاء، عن 836 حالة جديدة لإصابات بفيروس "كوفيد 19" و241 حالة وفاة، لتتصدر البرازيل بذلك قائمة دول أمريكا اللاتينية في إصابات ووفيات كورونا.
المصدر: APTN