فيديو نادر للملك سلمان خلال زيارته حوطة سدير قبل 17 عاما

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي شريطا مصورا نادرا لزيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى حوطة سدير التابعة لمنطقة الرياض، قبل 17 عاما.

ويظهر في الفيديو الحفاوة الكبيرة من الأهالي في استقبال الملك سلمان، حيث كان الأطفال يمارسون الألعاب الشعبية ويرددون الأهازيج والأناشيد.

وخلال الزيارة قام العاهل السعودي بممازحة بائع للحطب، كما حضر إحدى حلقات تحفيظ القرآن.

كما شاهد الملك الأهالي أثناء قيامهم بتهذيب النخل وقطف الثمار، كما قام بتناول التمر الذي تشتهر به حوطة سدير.

المصدر: وكالات + يوتيوب