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الحرس الوطني الأمريكي يقيم مستشفى ميدانيا في كاليفورنيا

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تستمر ولاية كاليفورنيا الأمريكية في زيادة عدد المستشفيات لمصابي فيروس كورونا، حيث شارك الحرس الوطني في إقامة مستشفى ميدانيا جديدا في مركز سانتا كلارا للمؤتمرات في سان فرانسيسكو.

ويتسع مركز المؤتمرات لـ 250 سريرا، كما يجري إنشاء مستشفيات ميدانية أخرى في أماكن عدة بالولاية.

وتحسبا لزيادة حادة في عدد الإصابات بكورونا في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، دعا عمدة لوس أنجلوس ايريك غارتسيتي المواطنين المصابين بالفيروس إلى عدم التسرع إلى المستشفيات إذا لم توجد لديهم أعراض خطيرة.  

المصدر: APTN

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