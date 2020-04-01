بتقنية تايم لابس.. شاهد كيف يرسو أكبر مستشفى عسكري عائم في نيوروك

رست سفينة "كومفورت"،المستشفى العسكري الأكبر العائم التابع للبحرية الأمريكية، في ميناء نيويورك، يوم الاثنين، لمساعدة القطاع الصحي في المدينة في مكافحة تفشي فيروس كورونا.

وأفادت تقارير بأن السفينة ستُستخدم لإحالة المرضى غير المصابين، ممن يتلقون العلاج حالياً في مستشفيات المدينة، بغية السماح لهم بالتركيز على محاربة الفيروس.

وتُظهر اللقطات المصورة السفينة، التي تُعتبر من أكبر المشافي العائمة في العالم والتي تحتوي على ألف سرير، وهي تشق طريقها إلى ميناء نيويورك.

ووفقاً لآخر الأرقام التي نشرتها جامعة جونز هوبكينز، باتت الولايات المتحدة اليوم أكثر البلاد تضرراً في العالم من فيروس كوفيد-19 بأكثر من 164 ألف إصابة و3170 حالة وفاة. وتشير التقارير إلى وجود نحو 38100 إصابة في مدينة نيويورك وحدها، إضافة إلى 914 حالة وفاة.

المصدر: RUPTLY