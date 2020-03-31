السلطات الأردنية تبدأ إخلاء فنادق عمّان من المحجوزين بسبب كورونا

بدأت السلطات الأردنية، يوم الاثنين، إجلاء المواطنين المحجور عليهم صحيا في فنادق العاصمة عمّان وإرسالهم إلى منازلهم بشرط أن يقضوا مدة 14 يوماً في عزلة ذاتية.

وذلك للحد من تفشي وباء فيروس كورونا.

ومن المقرر إعادة حوالي 2000 شخص في الحجر الصحي في فنادق عمان وأماكن أخرى في منطقة البحر الميت إلى منازلهم، وكذلك ترحيل الأجانب يوم الثلاثاء بالتنسيق مع سفارات بلادهم.

وسجل الأردن خمس حالات وفاة و268 إصابة بمرض كوفيد-19، وتفرض الحكومة حاليًا إغلاقاً على السكان والسماح لهم بمغادرة منازلهم فقط للضرورة القصوى، مع فرض حظر التجول.

المصدر: RUPTLY