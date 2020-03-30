طائرة للجيش الألماني تنقل مصابي كورونا الإيطاليين إلى ألمانيا

هبطت طائرة إيرباص إيه 310 التابعة للجيش الألماني يوم السبت في مدينة بيرغامو الإيطالية لنقل 6 مصابين بفيروس كورونا من المدينة إلى غرب ألمانيا لتلقي العلاج.

وعرضت بعض المدن الألمانية على حكومة إيطاليا وفرنسا نقل المصابين إلى المستشفيات الألمانية.

وسجلت ألمانيا زيادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا بواقع 4751 مقارنة مع اليوم السابق، بينما ارتفع عدد الوفيات 66 حالة، فيما أفادت السلطات الصحية الإيطالية يوم الأحد، بتسجيل 756 وفاة جديدة بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة.

المصدر: APTN