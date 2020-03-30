طهران.. إضاءة برج الميلاد باللون الأخضر تضامنا مع أطباء مرضى كورونا

أضيء أعلى برج في إيران، برج الميلاد، باللون الأخضر تقديرا وامتنانا للأطباء والممرضين وعمال الصحة الإيرانيين الذين يكافحون تفشي فيروس كورونا المستجد في إيران.

ويظهر البرج وهو يتلألأ بالأضواء الخضراء، مترافقا بكلمات الامتنان التي تظهر على جدرانه.

وأعلنت السلطات الصحية الإيرانية يوم الأحد عن تسجيل 123 وفاة و2901 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2640 والإصابات إلى 38309.

المصدر: RUPTLY + RT