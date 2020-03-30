إقامة مستشفى ميداني في حديقة سنترال بارك في نيويورك

أقيم مستشفى ميداني في حديقة سنترال بارك في نيويورك بهدف مواجهة التدفق المتوقع للمصابين بفيروس كورونا المستجدّ.

وتم اختيار المكان لأنه يقع بالقرب من أحد مستشفيات مجموعة "ماونت سيناي" في حي إيست هارلم.

وقال منسق فريق العمل الدكتور إيلويت تينبيني "نأمل أن نتمكن من تشغيل (المستشفى) في غضون 48 ساعة وأن نكون مستعدين لاستقبال المرضى". وأشار إلى أن سعة المستشفى ستبلغ 68 سريرا.

وعلى عكس الكثير من المراكز الصحية الموقتة قيد الإنشاء في منطقة نيويورك، ستكون لهذا المستشفى المعدات الضرورية والطاقم اللازم لاستقبال المصابين بفيروس كورونا المستجدّ.

بالإضافة إلى الفريق اللوجستي المخصص لإنشاء المركز الطبي، ستُرسل المنظمة أيضاً إلى المكان أطباء وممرضين لمعالجة المرضى.

المصدر: وكالات