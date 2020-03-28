التزامات وقائية عالية في إحدى أجمل مدن لبنان

سجلت مدينة "عاليه" في لبنان نسبة التزام لافتة بتطبيق اجراءات الوقاية والحجر المنزلي الذي فرضته الحكومة خوفا من تفشي فيروس كورونا.

وعملت شرطة البلدية وقوى الأمن الداخلي على تنظيم عمل محلات المواد الغذائية خلال ساعات النهار لتوفير ما يلزم للسكان. وتبدو شوارع المدينة خالية تماما من حركة المواطنين وجميع المحال والمؤسسات العامة والخاصة مقفلة بشكل كلي.

هذا وقد سجل لبنان 412 إصابة بفيروس كورونا، ووفاة 8 أشخاص حتى الآن.

يذكر أن مدينة "عاليه" تعتبر من أهم المدن السياحية في لبنان وتنتشر فيها المطاعم والمقاهي والفنادق التي تلعب دورا اساسيا في الحركة السياحية.

المصدر: RT

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