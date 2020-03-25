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بوتين يولي صحة المواطنين أولوية قصوى ويعلن عن عطلة أسبوعا كاملا

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وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الشعب خطابا متلفزا طرح فيه سلسلة مقترحات اجتماعية واقتصادية تهدف إلى وقف تفشي فيروس كورونا في البلاد والحد من آثاره.

وتحدث بوتين في بداية خطابه عن أن الحفاظ على حياة وصحة المواطنين الروس هي الأولوية القصوى حاليا. كما أعلن بوتين الأسبوع القادم بالكامل أيام عطلة مدفوعة بغية خفض وتيرة تفشي فيروس كورونا في روسيا.

 وتطرق الرئيس الروسي إلى الوضع الاقتصادي في البلاد وضرورة دعم المواطنين والمشاريع. 

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