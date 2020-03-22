قوات الجيش والشرطة الأردنية تسير دورياتها في شوارع عمان

انتشرت القوات المسلحة والشرطة الأردنية في شوارع العاصمة عمان يوم السبت بعد أن فرضت الحكومة حظر تجوال لمنع انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وتظهر اللقطات سيارات عسكرية تتنقل في دوريات عبر الشوارع الخالية.

وكانت القوات المسلحة الأردنية قد ناشدت في بيان لها المواطنين بضرورة الالتزام بالقرارات الحكومية وعدم خرقها حفاظا على سلامتهم وللوقاية من انتشار الفايروس، في الوقت الذي أعلنت فيه القوات المسلحة والأجهزة الأمنية جاهزيتها لمساعدة المواطنين عند تطبيق حظر التجول.

المصدر: RUPTLY + وكالات