شاحنات عسكرية تنقل توابيت ضحايا كورونا من مقبرة بيرغامو الإيطالية

رصدت عدسات الكاميرات يوم السبت، شاحنات تابعة للجيش الإيطالي، وهي تغادر مقبرة بيرغامو متوجهة إلى الطريق السريع وعلى متنها توابيت ضحايا فيروس كورونا.

ومن المتوقع أن تنقل التوابيت إلى محرقة في منطقة فيرارا، بسبب عجز المشارح المحلية في التعامل مع العدد المتزايد من ضحايا فيروس كورونا، حيث تعد المدينة الواقعة في شمال ميلانو أكثر المناطق تضررا بضحايا "كوفيد -19" في إيطاليا.

وأفادت البيانات الصادرة عن هيئة الحماية المدنية الإيطالية يوم الجمعة، عن إصابة ما يزيد عن 42 ألف شخص بالفيروس وأكثر من 4 آلاف حالة وفاة منذ بداية تفشي الفيروس، لتجعل إيطاليا أكثر الدول الأوروبية تضررا بالفيروس.

المصدر: RUPTLY