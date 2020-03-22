مهندس إيراني أفرجت عنه السلطات الفرنسية يصل طهران

وصل المهندس الإيراني جلال روح الله إلى طهران اليوم السبت بعد أن أفرجت عنه السلطات الفرنسية في إطار اتفاق تبادل سجناء بين إيران وفرنسا.

وكانت السلطة القضائية الإيرانية أعلنت أمس الجمعة أن طهران وباريس اتفقتا على الإفراج عن مواطن فرنسي محتجز في إيران بتهمة التجسس وإطلاق سراح إيراني محتجز في فرنسا مهدد بتسليمه للولايات المتحدة.

روح الله نجاد هو مهندس إيراني مسجون منذ أكثر من عام في السجون الفرنسية ومتهم بالالتفاف على عقوبات أمريكية مفروضة على إيران.

المصدر: وكالات