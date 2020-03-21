شاهد.. مطار يلجأ لوضع مركبات على المدرج لمنع هبوط طائرة إسبانية

لجأت سلطات مدينة غواياكل في الإكوادور، لوسائل النقل والمركبات وركنتها على مدرج في مطارها، بهدف منع هبوط طائرة فارغة قادمة من إسبانيا، خوفا من وباء فيروس كورونا.

وتظهر لقطات أخذت من طائرة مروحية المدرج، حيث تنتشر على طوله مركبات تابعة للشرطة المحلية وإدارة المرور.

وعلى الرغم من أن حكومة الإكوادور لم توقف استقبال الرحلات القادمة من إسبانيا في إطار إجراءات احترازية لمنع وصول فيروس كورونا، إلا أن سلطات مدينة غواياكل أصدرت أمرا بوضع سيارات الشرطة على طول المدرج لمنع هبوط الطائرات.

وقررت الإكوادور فرض حظر التجول فى محاولة لاحتواء فيروس كورونا، حيث دعت المواطنين إلى البقاء في منازلهم.