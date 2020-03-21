تصرف نبيل من عمال النظافة في الأردن: مثلنا مثل الجيش!

رغم بدء تنفيذ قرار حظر التجول في الأردن للحد من انتشار فيروس كورونا، إلا أن بعض عناصر المجتمع تابعت عملها وخاصة عمال النظافة الذين التقت مراسلة RT بعضا منهم ورصدت آراءهم حول الوضع.

وسألت المراسلة أحد العمال المتواجدين في شوارع العاصمة عمان حول ما إذا كانت يرغب بالحصول على إجازة في ظل الأوضاع الراهنة، غير أنه أجابها بالنفي مؤكدا أنه في خدمة الوطن ولن يتوانى عن القيام بواجبه.

وأكد أن عمال النظافة مثلهم مثل الجيش والأمن العام يجب أن يكونوا في الميدان على رأس وظيفتهم، لأن الأزمة التي تعيشها البلاد تحتاج للتكاتف والعمل المشترك من أجل مصلحة الأردن.

المصدر: RT