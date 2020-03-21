الشعلة الأولمبية تصل اليابان وسط مخاوف من تأجيل الأولمبياد

وصلت الشعلة الأولمبية قاعدة ماتسوشيما للقوات الجوية اليابانية في منطقة توهوكو، التي شهدت أقوى زلزال في تاريخ اليابان عام 2011.

وعقدت مراسم الترحيب بالشعلة الأولمبية من دون الجمهور ووسط مخاوف من تأجيل أو إلغاء الأولمبياد بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبدأت مسيرة الشعلة الأولمبية في اليونان في الأسبوع الماضي لكن بقية مراحل المسيرة ألغيت بعد يوم واحد خوفا على سلامة الجمهور الذي قد ينضم للحدث.

المصدر: وكالات