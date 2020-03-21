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اليونان تنقل المهاجرين الواصلين إلى جزيرة ليسبوس إلى برها لترحيلهم لاحقا

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قررت السلطات اليونانية نقل المهاجرين الذين وصلوا إلى جزيرة ليسبوس في أوائل الشهر الجاري، إلى البر اليوناني، حيث سيتم ترحيلهم.

وصعد أكثر من 600 مهاجر على متن سفينة يوم الجمعة لتنقلهم إلى البر الرئيسي حيث سيتم ترحيلهم.

وأعلنت وزارة الهجرة واللجوء أن المهاجرين واللاجئين الذين وصلوا إلى اليونان عبر الجزر ليسبوس وخيوس وساموس بعد الموعد النهائي ليس لديهم الحق في التقدم بطلب للحصول على اللجوء في أوروبا. كما أمرت الوزارة بإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.

المصدر: RUPTLY

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