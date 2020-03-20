مئات الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة خارج المسجد الأقصى وسط إغلاق جزئي بسبب كورونا

ادى بضع مئات من الفلسطينيين صلاة الجمعة في ساحة الحرم القدسي، عقب غلق دائرة الأوقاف المسجد الأقصى بسبب المخاوف من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

وأغلقت الأوقاف المسجد الأقصى مؤخرا، لكنها أجازت الصلاة بالهواء الطلق في ساحاته.

ولم يتجاوز عدد المصلين في ساحة الحرم القدسي 300، في حين يشارك عادة نحو 30 ألفا في صلاة الجمعة.

وكانت وسائل إعلام قد أفادت بأن اشتباكات اندلعت اليوم في مدينة القدس، إثر تقييد الشرطة الإسرائيلية دخول المصلين الفلسطينيين إلى الحرم القدسي، ضمن إجراءات مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

المصدر: AFP + وكالات