هدوء في رأس السنة الفارسية بسبب انتشار فيروس كورونا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nhei
بدت الشوارع مهجورة تقريبا في طهران بسبب مخاوف من الفيروس التاجي مع بدء العام الفارسي الجديد أو النيروز
يمثل "النيروز" نهاية العام القديم وبداية عام جديد ويحدث في يوم الاعتدال الربيعي. يحتفل به الإيرانيون عادة بالسفر لكن هذه المرة طلبت السلطات من الناس البقاء في منازلهم على الرغم من أنهم لم يفرضوا الحجر الصحي الإلزامي.
لا تزال إيران الدولة الأكثر تضررا في الشرق الأوسط مع 18407 عدوى كوفيد-19 و 1284 حالة وفاة حتى صباح الأربعاء.
المصدر: RUPTLY
كيف ستتأثر أعياد السنة بفيروس كورونا؟