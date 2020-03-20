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وزارة الصحة الإماراتية: تسجيل أول وفاتين بفيروس كورونا المستجد في البلاد

هدوء في رأس السنة الفارسية بسبب انتشار فيروس كورونا

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بدت الشوارع مهجورة تقريبا في طهران بسبب مخاوف من الفيروس التاجي مع بدء العام الفارسي الجديد أو  النيروز

يمثل "النيروز" نهاية العام القديم وبداية عام جديد ويحدث في يوم الاعتدال الربيعي. يحتفل به الإيرانيون عادة بالسفر لكن هذه المرة طلبت السلطات من الناس البقاء في منازلهم على الرغم من أنهم لم يفرضوا الحجر الصحي الإلزامي.

لا تزال إيران الدولة الأكثر تضررا في الشرق الأوسط مع 18407 عدوى كوفيد-19 و 1284 حالة وفاة حتى صباح الأربعاء.

المصدر: RUPTLY

كيف ستتأثر أعياد السنة بفيروس كورونا؟

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