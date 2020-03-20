سكان إشبيلية ينظمون "حفلة الشرفة" خلال حالة الطوارئ

نظم سكان إشبيلية حفلة على شرفاتهم يوم الخميس، بعد عدة أيام من إعلان حالة الطوارئ بسبب وباء الفيروس التاجي في البلاد. تظهر اللقطات رجلًا يعزف الموسيقى من الشرفة، حيث تم تركيب مكبرات الصوت القوية كما يمكن مشاهدة الجيران الذين يستمتعون بالموسيقى في شرفاتهم وفي الشوارع، مع قيام الشرطة المحلية بدوريات في الحي. بدأ الحدث بالنشيد الإسباني واستمر بكل أنواع الأغاني الشعبية. تعد إسبانيا حاليًا رابع دولة في العالم بها أكبر عدد من حالات الإصابة بالفيروس التاجي بعد الصين وإيطاليا وإيران ، حيث سجلت 17735 حالة إصابة و 808 حالات وفاة.

المصدر: RUPTLY

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