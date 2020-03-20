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الجيش العراقي يتسلم قاعدة القائم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة

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تسلمت القوات الأمنية العراقية، يوم الخميس، قاعدة القائم العسكرية في الأنبار بمحافظة الأنبار غربي العراق، بعد انسحاب قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة منها.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، أن قوات التحالف الدولي سلمت صباح أمس قاعدة القائم العسكرية بالكامل إلى القوات الأمنية العراقية، وأكد المتحدث باسم العمليات المشتركة، تحسين الخفاجي، أن مهمة قوات التحالف الدولي لمحاربة داعش، انتهت في العراق، وأن القوات العراقية قادرة على القيام بمهمة حفظ الأمن والسلام في البلاد، ما رجح الخطوة الثانية لانسحاب قوات التحالف.

المصدر: وكالات

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