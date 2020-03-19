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طابور بطول كيلومتر عند معبر سنغافورة الحدودي في ماليزيا

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هرعت الحشود إلى جسر وودلاندز الماليزي. الجزء الأقرب إلى حدود سنغافورة، مما تسبب في ازدحام امتد لأكثر من سبعة كيلومترات وعدة ساعات من التحمل

حاول الماليزيون التغلب على الموعد النهائي 18 مارس عندما ستغلق البلاد حدودها لمدة أسبوعين لتجنب المزيد من انتشار COVID-19. لدى ماليزيا الآن 790 حالة إصابة بالفيروس التاجي، مع وفاة شخصين، بالإضافة إلى 60 حالة تم شفاؤها. يوجد في سنغافورة 313 حالة من المصابين، ولم يبلغ عن وقوع وفيات حتى الآن.

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