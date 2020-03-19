تمثال المسيح الفادي يضيء بأعلام الدول المتضررة بكورونا

تم عرض أعلام الدول التي تم تأكيد حالات الإصابة بالفيروس التاجي فيها على تمثال المسيح الفادي الشهير على قمة جبل كوركوفادو في ريو دي جانيرو مساء الأربعاء.

شوهد ما يقارب 166 علما على التمثال مع أسقف ريو دي جانيرو يقود مراسم صلاة مغلقة للجمهور

في محاولة لاحتواء انتشار الفيروس التاجي وتم إغلاق التمثال الذي يبلغ ارتفاعه 38 مترًا والذي شهد العام الماضي ما يقارب مليوني زائر ولن يتم إعادة فتحه لمدة أسبوع على الأقل.

بعد الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في 26 فبراير، ارتفع عدد الحالات المؤكدة لـ COVID-19 في البلاد إلى 428 ، مع أربع وفيات ، وفقًا لمسؤولين برازيليين.

المصدر: RUPTLY

كيف بإمكان الدول أن تظهر الدعم لبعضها في هذه الأوقات؟