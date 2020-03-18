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أردوغان: الأمراض المتفشية في العالم هي سبب التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الكبيرة

ساحة "تايمز سكوير" في نيويورك فارغة

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بدت ساحة تايمز سكوير الشهيرة في نيويورك التي تعتبر قلب المدينة فارغة يوم الاثنين بعد القيود التي فرضها حاكم نيويورك أندرو كومو على الحياة العامة وسط أزمة الفيروس التاجي

تم إغلاق المطاعم والمسارح والكازينوهات اعتبارًا من يوم الاثنين في مدينة نيويورك، في حين تم حظر التجمعات لأكثر من 50 شخصًا.

وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، يوجد في الولايات المتحدة حاليًا 3487 حالة من حالات الإصابة بالفيروس التاجي و 68 حالة وفاة.

المصدر: RUPTLY

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