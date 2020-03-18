الشرطة الإيطالية تصادر آلاف الكمامات المباعة في السوق السوداء

ضبطت الشرطة الإيطالية في مدينة نابولي مئات الآلاف من الكمامات المباعة بشكل غير قانوني في السوق السوداء على خلفية تفشي فيروس كورونا في البلد التي تحولت إلى بؤرة الوباء في أوروبا.

وكانت هذه الكمامات غير مطابقة للمواصفات المطلوبة وتباع بأسعار باهظة أعلى من قيمتها السوقية بالنسبة 6000 بالمئة.

وأعلنت السلطات الإيطالية يوم الاثنين أن 349 شخصا فارقوا الحياة في الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد ضحايا الفيروس إلى 2158. ووثقت السلطات 3233 حالة جديدة في يوم واحد، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 27980.

المصدر: وكالات