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بوتين: لدينا كل ما يلزم لإنتاج لقاح لمكافحة فيروس كورونا المستجد

تعقيم جامعة دمشق لمحاربة فيروس كورونا التاجي

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تم إغلاق المدارس والجامعات في دمشق يوم الاثنين في محاولة لوقف انتشار الفيروس التاجي.

تظهر اللقطات من جامعة دمشق تنظيف كلية الطب وطب الأسنان. ومن المتوقع أن يستمر الإغلاق حتى 2 أبريل.

لم يتم تسجيل أي حالات مؤكدة في سوريا حتى الآن، حسب تقارير مكتب الأمم المتحدة.
وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها (ECDC) ، أصيب ما لا يقل عن 179 ألف شخص من خلال COVID-19 في جميع أنحاء العالم وتوفي أكثر من 7000 شخص

المصدر: RUPTLY

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