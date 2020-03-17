تعقيم جامعة دمشق لمحاربة فيروس كورونا التاجي
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تم إغلاق المدارس والجامعات في دمشق يوم الاثنين في محاولة لوقف انتشار الفيروس التاجي.
تظهر اللقطات من جامعة دمشق تنظيف كلية الطب وطب الأسنان. ومن المتوقع أن يستمر الإغلاق حتى 2 أبريل.
لم يتم تسجيل أي حالات مؤكدة في سوريا حتى الآن، حسب تقارير مكتب الأمم المتحدة.
وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها (ECDC) ، أصيب ما لا يقل عن 179 ألف شخص من خلال COVID-19 في جميع أنحاء العالم وتوفي أكثر من 7000 شخص
المصدر: RUPTLY