تعقيم جامعة دمشق لمحاربة فيروس كورونا التاجي

تم إغلاق المدارس والجامعات في دمشق يوم الاثنين في محاولة لوقف انتشار الفيروس التاجي.

تظهر اللقطات من جامعة دمشق تنظيف كلية الطب وطب الأسنان. ومن المتوقع أن يستمر الإغلاق حتى 2 أبريل.



لم يتم تسجيل أي حالات مؤكدة في سوريا حتى الآن، حسب تقارير مكتب الأمم المتحدة.

وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها (ECDC) ، أصيب ما لا يقل عن 179 ألف شخص من خلال COVID-19 في جميع أنحاء العالم وتوفي أكثر من 7000 شخص

المصدر: RUPTLY