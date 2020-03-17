هيستيريا كورونا.. الأمريكيون يتهافتون على المتاجر لشراء الأسلحة

سجلت كاميرا وكالة رابتلي شريط فيديو يظهر عشرات الأمريكيين وهم يصطفون طوابير أمام أحد متاجر الأسلحة في ولاية سان فرانسيسكو الأمريكية.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن كل من كاليفورنيا ونيويورك وواشنطن تشهد ارتفاعا كبيرا في مبيعات الأسلحة على خلفية تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة، مضيفة أن بعض المشترين للأسلحة يسعون إلى حماية أسرهم من اللصوص في حالة نفاد الطعام والإمدادات بسبب ذعر الفيروس التاجي الذي يجتاح البلاد، كما يخشى آخرون من أن السلطات قد تقيد حقهم في شراء السلاح، بينما اشترى بعض الأمريكيين الآسيويين أسلحة لحماية أنفسهم من هجمات عنصرية محتملة.

المصدر: وكالات