فتاة ولدت دون ذراعين ترسم لوحات فنية بقدميها

تعلمت الفنانة ذات الاحتياجات الخاصة البالغة من العمر 12عامًا "أنجي" كيفية رسم عمل فني جميل بقدميها، كما أظهرت لقطات تم تصويرها في أقصى شمال مقاطعة لوريتو في بيرو

لا تملك أنجي ذراعين ، ولكن على الرغم من ذلك. تساعد في جميع أنواع المهام في المنزل، وطورت شغفها بالفنون. وقالت "أحب أن أرسم وأريد أن أكون فنانة عظيمة". وأوضحت والدة أنجي "منذ أن كانت في الثالثة من عمرها، علمتها كيف ترسم وكيفية حمل قلمها، علمتها كيف تأكل وقلت لها كيف تكتب" أنها الآن تستطيع الرسم والتلوين. بسبب عدم كفاية الموارد المالية ، تستخدم أنجي هوايتها لمساعدة عائلتها. قالت والدة أنجي: "إنها ترسم لوحاتها وتبيعها، وتساعدني أيضًا في بعض الأشياء التي أحتاج إلى شرائها"

المصدر: "رابتلي"