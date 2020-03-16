شاهد..شوارع الرياض بعد إغلاق المحال التجارية ووقف الأنشطة بداخلها

نشرت وكالة فرانس برس شريط فيديو يظهر شوارع الرياض خالية، وذلك بعد صدور أمر يقضي بإغلاق المجمعات التجارية وجميع الأنشطة بما في ذلك المطاعم، باستثناء محلات السوبر ماركت والصيدليات،

لمنع تفشي فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

وقالت أمانة منطقة الرياض في بيان إنه "في إطار الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، سيتم إغلاق المجمعات التجارية وجميع الأنشطة داخلها بما فيها المطاعم وأماكن ألعاب الأطفال باستثناء محلات السوبر ماركت والصيدليات".

المصدر: وكالات