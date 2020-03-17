إنقاذ شبل فقمة بحر البلطيق في سان بطرسبورغ

تم إنقاذ صغير فقمة بحر البلطيق يوم السبت على رأس دوبكوفسكي في سان بطرسبورغ.

لاحظ السكان المحليون ارتفاع طوفان الجليد. بينما كان المتخصصون والمنقذون في طريقهم إلى المنطقة، وتم العثور على شبل فقمة فوق جليد الساحل. الشبل يزن خمسة كيلوغرامات، لذلك من دون مساعدة الناس لن ينجو. غالبًا ما تجد أشبال الفقمات حديثة الولادة أنفسها لوحدها على الشاطئ أو تطفو فوق الجليد دون قدرة على النجاة لوحدها

المصدر: "رابتلي"

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