التلفزيون الإيراني ينشر فيديو لدفن ضحايا كورونا بعد أنباء عن مقابر جماعية

نشر التلفزيون الإيراني يوم الأحد شريط فيديو يظهر دفن ضحايا فيروس كورونا في مقبرة "بهشت معصومة" في قم التي تقع على بعد 140 كلم جنوبي طهران.

وجاء هذا الفيديو بعد ورود أنباء عن مقابر جماعية في المدينة التي تعتبر المنطقة الأكثر تضررا في إيران من حيث عدد ضحايا فيروس كورونا.

ووفقًا لوزارة الصحة الإيرانية فإن عدد الوفيات في البلاد وصل إلى 429 حالة بالإضافة إلى أكثر من 10 آلاف إصابة بفيروس كورونا.

المصدر: RUPTLY