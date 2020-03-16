تدريبات للجيش الإيراني للوقاية من فيروس كورونا

بدأت القوات البرية في الجيش الإيراني يوم الأحد مناورات للوقاية من فيروس كورونا تحت إشراف وقيادة مقر الدفاع البيولوجي التابع للجيش.

جاء ذلك بعد أن أعلن القائد العام للجيش الإيراني اللواء سيد عبد الرحيم موسوي عن مناورة للدفاع البيولوجي تتضمن إنشاء 300 مركز علاجي وصحي في أنحاء البلاد للكشف عن حالات الإصابة بكورونا واتخاذ الإجراءات لمكافحته، وذلك على خلفية توجيه من المرشد الأعلى علي خامنئي للقوات المسلحة بشأن تأسيس مقر طبي وعلاجي لمكافحة الفيروس والحد من انتشاره.

المصدر: RUPTLY + وكالات إيرانية