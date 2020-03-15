بعد الطليان.. اللبنانيون يتحدون كورونا من شرفات منازلهم

قرع اللبنانيون الطناجر من على شرفات منازلهم الليلة الماضية في وجه فيروس كورونا لطرد شره تحت شعار "الجيران يتحدون الملل.. يتحدون الكورونا".

وظاهرة قرع الطناجر ظهرت مع "ثورة الجياع" في أوكتوبر الماضي، رغم أنها ليست جديدة على لبنان.

في مواجهة كورونا... تبقى إرادة الحياة أقوى من الفيروس...سهرة من شرفات المنازل في الأشرفية pic.twitter.com/PXBdBJlq6s — kataeb.org (@kataeb_Ar) March 14, 2020

وانتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لقرع الطناجر بمواجهة الكورونا في منطقة ‏الأشرفية – بيروت، في محاولة لكسر صمت العاصمة الذي فرضه الحجر المنزلي التلقائي الذي ‏قام به اللبنانيون للحد من تفشي الوباء.

كما انتشرت على مواقع التواصل فيديوهات لسهرات من المنازل في الأشرفية، يظهر فيها اللبنانيون الذين فرض عليهم كورونا الإقامة الجبرية في بيوتهم أنهم أقوى وانهم سينتصرون على الفيروس القاتل قريبا.

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المصدر: صحف ومواقع لبنانية